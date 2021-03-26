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Vitória tem desfalques para duelo na Copa do Nordeste

Guilherme Rend e Vico, lesionados, estão fora de combate do jogo contra o Confiança...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 15:27
Crédito: Letícia Martins/E.C Vitória
Na briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Nordeste, o Vitória realizou nesta sexta-feira o último treino antes de encarar o Confiança, no Barretão.
+ QUIZ: Você consegue acertar em quais países 22 jogadores nasceram?
Para o jogo dentro de casa, o comandante não terá algumas peças, como, por exemplo, o volante Guilherme Rend, lesionado e o atacante Vico, que tem um edema no cotovelo.
+ Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
Após cinco rodadas, o Vitória aparece na 4ª colocação da chave B, com 8 pontos.

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