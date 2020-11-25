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futebol

Vitória segura o Náutico e arranca empate sem gols

Em jogo que fechou a 23ª rodada, Timbu e Leão ficaram no empate dentro dos Aflitos...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 20:57

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 20:57
Nos Aflitos, o Vitória segurou a pressão do Náutico e arrancou um empate sem gols. Com o placar, o Timbu fica na 17ª posição, com 21 pontos. O Leão é o 16º, com 26 pontos.Na próxima rodada, o Náutico encara o Juventude, fora de casa. Enquanto isso, o Vitória recebe o CRB, no Barradão.
O jogo
Os primeiros 45 minutos foram pouco agitados nos Aflitos. Com uma postura mais defensiva, o Vitória teve a sua chance com Léo Ceará, que não aproveitou o cruzamento.
Já o Náutico demorou para entrar no jogo, mas quando encaixou o seu ritmo, colocou o Vitória no campo de defesa e assustou em chute de Rony.
Na etapa final o duelo foi diferente. O Vitória permanecia na defesa, mas era perigoso nos contra-ataques. Em um deles, Léo Ceará aproveitou a sobra e bateu para fora com perigo.
O Timbu também deu a sua estocada e novamente no chute de fora da área foi perigoso. Hereda soltou o pé e Ronaldo fez milagre.
Superior, o Náutico pressionava o Vitória, mas parava em noite de Ronaldo. Erick driblou o zagueiro e bateu forte no ângulo. O camisa 1 se esticou todo e salvou novamente.
Nos minutos finais, o Timbu deu o último sufoco e a bola do jogo caiu nos pés de Dadá. Na bomba da marca do pênalti, a bola pegou na trave.

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