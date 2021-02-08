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Vitória se reapresenta com ausência de sete jogadores

De olho na temporada 2021, o Leão começou a sua trajetória nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 15:52

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 15:52

Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória
A segunda-feira foi de reapresentação no Vitória. Depois de uma semana de descanso, o elenco do Leão voltou aos trabalhos na Toca do Leão de olho na temporada 2021.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL NA SÉRIE B
Segundo o clube, os jogadores Alisson Farias, Rafael Carioca, Fernando Neto, João Victor, Leandro Silva, Maurício Ramos e Rafael Santos não se reapresentaram. O motivo não foi informado.
+ Clubes brasileiros entram em Top 20 mundial de mais interações no Twitter em janeiro; veja ranking
Agora, o Vitória terá duas semanas até o primeiro jogo da nova temporada. No dia 21 de fevereiro, quando a equipe mede forças com o Unirb, pela rodada de estreia do Campeonato Baiano.

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