Vitória se reapresenta com ausência de sete jogadores

Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

A segunda-feira foi de reapresentação no Vitória. Depois de uma semana de descanso, o elenco do Leão voltou aos trabalhos na Toca do Leão de olho na temporada 2021.

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Segundo o clube, os jogadores Alisson Farias, Rafael Carioca, Fernando Neto, João Victor, Leandro Silva, Maurício Ramos e Rafael Santos não se reapresentaram. O motivo não foi informado.

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