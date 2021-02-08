Vitória se reapresenta com ausência de sete jogadores

A segunda-feira foi de reapresentação no Vitória. Depois de uma semana de descanso, o elenco do Leão voltou aos trabalhos na Toca do Leão de olho na temporada 2021.
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Segundo o clube, os jogadores Alisson Farias, Rafael Carioca, Fernando Neto, João Victor, Leandro Silva, Maurício Ramos e Rafael Santos não se reapresentaram. O motivo não foi informado.
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Agora, o Vitória terá duas semanas até o primeiro jogo da nova temporada. No dia 21 de fevereiro, quando a equipe mede forças com o Unirb, pela rodada de estreia do Campeonato Baiano.