Vitória sai na frente, mas permite empate do Guarani pela Série B

Crédito: (Reprodução/SporTV

Lutando para se afastarem dos últimos colocados no Brasileirão Série B, Vitória e Guarani entraram em campo na noite desta quinta-feira (22), pela 17ª rodada, no estádio Barradão, em Salvador.​Com o resultado final de 1 a 1, o Leão chegou aos 20 pontos, mantendo-se na 13ª colocação. Já o Bugre, com tropeço fora de casa, acabou chegando aos 18 pontos, também não alterando sua posição, ficando em15º.O jogo

Jogando sob seus domínios diante do ameaçado pelo Guarani, que, por sua vez, luta para deixar as últimas posições, o Vitória logo nos primeiros momentos já tirou o zero do marcador. Aos 8 minutos, Léo Ceará, após penalidade sofrida por ele mesmo, não perdoou e fez. 1 a 0.

Mesmo atrás no marcador, a equipe paulista não desanimou e foi para o ataque buscar seu tento de igualdade. Porém, mesmo com as chances criadas como na tentativa de gol olímpico de Giovanny, além do chute de Lucas Crispim, em ambas o goleiro Ronaldo mostrou-se atento para fazer as defesas, mantendo a vantagem para sua equipe até meados dos 35 minutos.

Na reta final de etapa, o panorama do confronto seguiu igual. No entanto, nos últimos minutos, o time de Eduardo Barroca ainda chegou com perigo outra vez com o autor do gol, Léo Ceará, porém Gabriel conseguiu fazer a defesa, sendo esse o último lance de perigo antes do árbitro mandar os times para os vestiários.

Já no segundo tempo, a equipe do Vitória acabou perdendo algumas chances de ampliar o marcador. Nas melhores oportunidades, Marcelinho e Léo Ceará não conseguiram marcar, deixando ambos lamentando os lances.

Após uma série de modificações por ambos os lados, as entradas dos atletas acabaram ajudando mais por parte do Guarani. Sendo assim, aos 34 minutos, após lance confuso na área, aproveitou o chute de Arthur Rezende para empatar tudo no Barradão. 1 a 1.