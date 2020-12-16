Vitória rescinde contrato de Juninho Quixadá

Crédito: Letícia Martins/Vitória

Nesta quarta-feira, o Vitória comunicou que o meio-campo Juninho Quixadá rescindiu o seu contrato e não faz mais parte do elenco Rubro-Negro.

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Com apenas seis jogos no currículo, pouco rendimento e uma lesão que tirou o jogador dos gramados em outubro, a decisão foi encerrar o contrato.

Juninho desembarcou no Barradão indicado por Bruno Pivetti. Ambos trabalharam juntos no futebol europeu, mas desta vez a parceria não deu bons frutos.

Veja o comunicado: