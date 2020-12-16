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futebol

Vitória rescinde contrato de Juninho Quixadá

Com apenas seis partidas e lesionado, o meio-campista teve o seu contrato encerrado junto ao Leão...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 19:14

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 19:14

Crédito: Letícia Martins/Vitória
Nesta quarta-feira, o Vitória comunicou que o meio-campo Juninho Quixadá rescindiu o seu contrato e não faz mais parte do elenco Rubro-Negro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Com apenas seis jogos no currículo, pouco rendimento e uma lesão que tirou o jogador dos gramados em outubro, a decisão foi encerrar o contrato.
Juninho desembarcou no Barradão indicado por Bruno Pivetti. Ambos trabalharam juntos no futebol europeu, mas desta vez a parceria não deu bons frutos.
Veja o comunicado:
O Vitória deseja sucesso a Juninho Quixadá no próximo clube e agradece pelos serviços prestados nesta curta passagem - disse o clube em comunicado.

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