Vitória rescinde contrato de Juninho Quixadá

Nesta quarta-feira, o Vitória comunicou que o meio-campo Juninho Quixadá rescindiu o seu contrato e não faz mais parte do elenco Rubro-Negro.
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Com apenas seis jogos no currículo, pouco rendimento e uma lesão que tirou o jogador dos gramados em outubro, a decisão foi encerrar o contrato.
Juninho desembarcou no Barradão indicado por Bruno Pivetti. Ambos trabalharam juntos no futebol europeu, mas desta vez a parceria não deu bons frutos.
Veja o comunicado:
O Vitória deseja sucesso a Juninho Quixadá no próximo clube e agradece pelos serviços prestados nesta curta passagem - disse o clube em comunicado.