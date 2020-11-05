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Vitoria realiza mais um treino de olho no Sampaio Corrêa

Leão mede forças com o Tricolor no próximo domingo, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Maranhão...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 17:45

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:45

Crédito: Divulgação/Vitória
Perto da zona de rebaixamento, o Vitória terá um compromisso importante no fim de semana diante do Sampaio Corrêa, que vem em franca ascensão na Série B.Nesta quinta-feira, o técnico Eduardo Barroca realizou mais um treino na Toca do Leão e deu prioridade a parte tática. Depois, cada setor fez um trabalho especializado junto a comissão técnica.
Antes de viajar ao Maranhão, o elenco do Vitória faz mais um treino na Toca do Leão e na sequência embarca para o duelo.
Sampaio Corrêa e Vitória medem forças no domingo, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no estádio Castelão.

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