Vitoria realiza mais um treino de olho no Sampaio Corrêa

Perto da zona de rebaixamento, o Vitória terá um compromisso importante no fim de semana diante do Sampaio Corrêa, que vem em franca ascensão na Série B.Nesta quinta-feira, o técnico Eduardo Barroca realizou mais um treino na Toca do Leão e deu prioridade a parte tática. Depois, cada setor fez um trabalho especializado junto a comissão técnica.
Antes de viajar ao Maranhão, o elenco do Vitória faz mais um treino na Toca do Leão e na sequência embarca para o duelo.
Sampaio Corrêa e Vitória medem forças no domingo, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no estádio Castelão.