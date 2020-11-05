Vitoria realiza mais um treino de olho no Sampaio Corrêa

Perto da zona de rebaixamento, o Vitória terá um compromisso importante no fim de semana diante do Sampaio Corrêa, que vem em franca ascensão na Série B.Nesta quinta-feira, o técnico Eduardo Barroca realizou mais um treino na Toca do Leão e deu prioridade a parte tática. Depois, cada setor fez um trabalho especializado junto a comissão técnica.