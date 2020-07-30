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futebol

Vitória realiza mais um treino de olho na Série B

Elenco de Bruno Pivetti terá até o dia 8 de agosto para treinar visando o Sampaio Corrêa...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 19:07

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 19:07
Crédito: Mauricia Matta/E.C Vitória
Eliminado da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, a rotina do Vitória é treinar. Nesta quinta-feira, o elenco de Bruno Pivetti trabalhou firme de olho na disputa da Série B, principal competição do calendário.Na atividade, Guilherme Rend, Gabriel Furtado, Mauricio Ramos e Vico, todos no departamento médico, ficaram de fora.
Novidade
O meia Marcelinho, que foi contratado no começo da semana, trabalhou com os novos companheiros e deve integrar o time titular na semana que vem.
Calendário
Com tempo para treinar, o Vitória só volta a campo no dia 8 de agosto, quando encara o Sampaio Corrêa, na estreia da Segunda Divisão, no Barradão.

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