Vitória realiza mais um treino de olho na Série B

Crédito: Mauricia Matta/E.C Vitória

Eliminado da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, a rotina do Vitória é treinar. Nesta quinta-feira, o elenco de Bruno Pivetti trabalhou firme de olho na disputa da Série B, principal competição do calendário.Na atividade, Guilherme Rend, Gabriel Furtado, Mauricio Ramos e Vico, todos no departamento médico, ficaram de fora.

Novidade

O meia Marcelinho, que foi contratado no começo da semana, trabalhou com os novos companheiros e deve integrar o time titular na semana que vem.

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