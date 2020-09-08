Vitória quer se aproveitar do momento instável do Cruzeiro

Crédito: Reprodução/Premiere

Na próxima sexta-feira, o Vitória terá um duelo digno de Série A. No Mineirão, o Leão mede forças com o Cruzeiro, que não atravessa um bom momento e pode ser o adversário ideal para o Rubro-Negro somar mais três pontos.Apesar da expectativa pelo duelo e o momento delicado da Raposa, o lateral Léo não acredita que o jogo será fácil.

'Vamos enfrentar uma grande equipe, uma das principais do campeonato, e temos que ter atenção. Tirar pontos do Cruzeiro no Mineirão é sempre uma missão muito complicada, independente da fase que eles atravessam', declarou.

Ainda de acordo com Léo, o Leão vai com tudo para evoluir na Segundona.