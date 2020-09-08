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futebol

Vitória quer se aproveitar do momento instável do Cruzeiro

Leão visita a Raposa na próxima sexta-feira e espera sair de campo com três pontos a mais na classificação...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 16:13
Crédito: Reprodução/Premiere
Na próxima sexta-feira, o Vitória terá um duelo digno de Série A. No Mineirão, o Leão mede forças com o Cruzeiro, que não atravessa um bom momento e pode ser o adversário ideal para o Rubro-Negro somar mais três pontos.Apesar da expectativa pelo duelo e o momento delicado da Raposa, o lateral Léo não acredita que o jogo será fácil.
'Vamos enfrentar uma grande equipe, uma das principais do campeonato, e temos que ter atenção. Tirar pontos do Cruzeiro no Mineirão é sempre uma missão muito complicada, independente da fase que eles atravessam', declarou.
Ainda de acordo com Léo, o Leão vai com tudo para evoluir na Segundona.
'Vamos lutar muito para que o Vitória possa estar de volta à Série A esse ano. Temos que manter o foco nisso para levar o clube de volta ao seu lugar', concluiu.

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