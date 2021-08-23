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futebol

Vitória quebrou jejum de seis partidas sem vencer na Série B

Leão conseguiu bater o Guarani e quebrou uma marca incômoda na temporada 2021...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 18:40
Crédito: Reprodução/SporTV
A semana finalmente começa mais tranquila para o Vitória. No último sábado, o Leão recebeu o Guarani no Barradão e levou a melhor por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar não tirou a equipe da zona de rebaixamento da Série B, mas por outro lado, acabou com o jejum de seis rodadas sem vencer na competição.
O último triunfo do Vitória ocorreu contra a Ponte Preta. Na ocasião, o Leão era comandado por Ramon Menezes e o placar ficou 1 a 0.
Desde então, o time somou quatro empates e duas derrotas, desempenho que colocou o time na zona de rebaixamento.

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