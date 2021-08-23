Vitória quebrou jejum de seis partidas sem vencer na Série B

Crédito: Reprodução/SporTV

A semana finalmente começa mais tranquila para o Vitória. No último sábado, o Leão recebeu o Guarani no Barradão e levou a melhor por 1 a 0.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O placar não tirou a equipe da zona de rebaixamento da Série B, mas por outro lado, acabou com o jejum de seis rodadas sem vencer na competição.

O último triunfo do Vitória ocorreu contra a Ponte Preta. Na ocasião, o Leão era comandado por Ramon Menezes e o placar ficou 1 a 0.