Vitória pressiona e vence Barcelona de Ilhéus, pelo Baiano

O Vitória venceu o Barcelona de Ilhéus, na tarde deste domingo (23). Os times se enfrentaram pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. O duelo foi na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O gol de Eduardo, ainda na primeira etapa, garantiu o 1 a 0.TRUNCADO E VITÓRIA NA FRENTE
O duelo começou com grande pressão do Vitória, que chegou com perigo já aos 7, com Gabriel Santiago. O jogador chutou de primeira, por cima do gol. O time não demorou para chegar novamente. Dez minutos depois, Luidy arriscou de fora da área e mandou longe. Aos 22, porém, saiu o gol. Guilherme Queiroz tentou o cruzamento, mas deixou para Iury. O lateral lançou para Eduardo, que ajeitou e mandou para o fundo das redes.
Com o Vitória à frente do placar, o jogo seguiu em alta intensidade dos visitantes. Aos 34, Salomão tentou, mas a defesa afastou o perigo. Mais ligados no duelo, a zaga evitou qualquer nova chegada. O Barcelona de Ilhéus teve sua primeira chegada de perigo aos 37, quando João Grilo chutou da entrada da área.
VOLTA MOVIMENTADA
O jogo teve um segundo tempo mais movimentado, e o Barcelona até teve maiores chegadas. Logo após o apito, Kel Baiano tentou completar um cruzamento com um carrinho e quase empatou. Em resposta imediata, Jadson recebeu e chutou no contrapé do goleiro. No entanto, o zagueiro Caíque afastou.
O Vitória seguiu dominando e teve outras oportunidades, principalmente com Jadson e Iury, que perderam as chegadas. Depois disso, o jogo ficou mais equilibrado, sendo marcado pelas substituições. O Rubro-negro só apareceu aos 26, quando Jadson mandou de longe e quase marcou um golaço. Gabriel Santiago, aos 33, também quase anotou, mas acertou a trave. No final, Gustavo Rambo foi expulso.FICHA TÉCNICABARCELONA DE ILHÉUS X VITÓRIA
Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA)Data e hora: 23/01/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Marielson Alves Silva (CBF-BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (CBF-BA) e Jucimar dos Santos Dias (CBF-BA)Cartões amarelos: Arnold (Barcelona de Ilhéus); Alisson Cassiano, Vicente e Iury (Vitória)Cartões vermelhos: Gustavo Rambo (Barcelona de Ilhéus)
GOLS: Eduardo (22’/1°T) (0-1)
BARCELONA DE ILHÉUS (Técnico: Paulo Sales)
Deijair; Arisson (Miqueias, aos 13’/2°T), Caíque, Gustavo Rambo e Arnold; Capone (Almir, aos 14’/2°T), Guga (Gianlucas, aos 37’/2°T) e Ramires; João Grilo (Felipinho, aos 37’/2°T), Kel Baiano e Vitinho.
VITÓRIA (Técnico: Dado Cavalcanti)
Lucas Arcanjo; Iury (Marco Antônio, aos 30’/2°T), Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Gustavo Salomão (Vicente, aos 18’/2°T); João Pedro, Jadson (Alan Santos, aos 38’/2°T) e Gabriel Santiago (Erik, aos 38’/2°T); Luidy, Guilherme Queiroz (Roberto, aos 18’/2°T) e Eduardo.