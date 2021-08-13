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futebol

Vitória precisa de combinação para fugir do Z-4

Leão tem que vencer o CRB e torcer pelo tropeço da Ponte Preta diante do Confiança...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 20:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 20:55
Crédito: Vitória recebe o CRB neste fim de semana (Letícia Martins/EC Vitória
Sem vencer nos últimos quatro jogos, o Vitória se encontra na zona de rebaixamento da Série B e precisa somar pontos de qualquer maneira.
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Porém, neste fim de semana o Leão volta a campo e tem uma missão ingrata pela frente, que é medir forças contra o CRB, time da parte alta da tabela.
Apesar da dificuldade, a ordem no elenco é encarar o Galo e tentar beliscar os três pontos para deixar o Z-4.
Um dos motivos para dar um alento ao time de Wagner Lopes foi o desempenho na rodada do meio de semana, quando arrancou um empate no Mineirão contra o Cruzeiro.
O que fazer para deixar a zona de rebaixamento?
Com 14 pontos, o Vitória precisa bater o CRB no Barradão e torcer por tropeço da Ponte Preta contra o Confiança, no Moisés Lucarelli.

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