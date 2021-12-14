Vitória pode ter dois treinadores na temporada 2022, informa site

A temporada 2022 será uma das mais complicadas da história do Vitória. Rebaixado para a Série C, o clube encontra dificuldades financeiras e precisa quebrar a cabeça na montagem do elenco.

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Até mesmo a comissão técnica pode trabalhar de uma forma diferente. Segundo o ge, o Leão pode contar com dois treinadores: Ricardo Silva e Geninho.

Apesar de não estarem confirmados no cargo, a dupla trabalha nos bastidores com indicações de reforços para a temporada.

Torneios

Na temporada 2022, o Vitória terá pela frente o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C.