Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vitória pode ter dois treinadores na temporada 2022, informa site

Ricardo Silva e Geninho podem assumir o comando do Leão a partir do próximo ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 09:58

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 09:58

A temporada 2022 será uma das mais complicadas da história do Vitória. Rebaixado para a Série C, o clube encontra dificuldades financeiras e precisa quebrar a cabeça na montagem do elenco.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Até mesmo a comissão técnica pode trabalhar de uma forma diferente. Segundo o ge, o Leão pode contar com dois treinadores: Ricardo Silva e Geninho.
Apesar de não estarem confirmados no cargo, a dupla trabalha nos bastidores com indicações de reforços para a temporada.
Torneios
Na temporada 2022, o Vitória terá pela frente o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C.
Crédito: GeninhoestánamiradoVitória(Foto:Divulgação/Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados