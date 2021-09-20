Vitória pode escapar do Z-4 diante do Coritiba; veja cenário

Crédito: Reprodução/Premiere

A próxima quarta-feira será decisiva para o Vitória, que luta para escapar da zona de rebaixamento da Série B. No Barradão, o time de Salvador encara justamente o Coritiba, líder do torneio.

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Apesar da dificuldade do confronto, o elenco Rubro-Negro não pensa em outra situação a não ser os três pontos, pois um novo tropeço pode distanciar uma saída do Z-4.

No momento, o Leão aparece na 17ª colocação, com 24 pontos. Seus rivais diretos no torneio são Vila Nova e Ponte Preta. Ambos com 26 pontos.

Um triunfo contra o líder e uma combinação de resultados, pode tirar o Vitória da zona de rebaixamento e elevar a moral do grupo.

Confira os jogos

Vitória x Coritiba

Vila Nova x Confiança