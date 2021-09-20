Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vitória pode escapar do Z-4 diante do Coritiba; veja cenário

Leão precisa vencer o seu confronto e torcer por derrota do Vila Nova ou Ponte Preta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 10:45

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 10:45

Crédito: Reprodução/Premiere
A próxima quarta-feira será decisiva para o Vitória, que luta para escapar da zona de rebaixamento da Série B. No Barradão, o time de Salvador encara justamente o Coritiba, líder do torneio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar da dificuldade do confronto, o elenco Rubro-Negro não pensa em outra situação a não ser os três pontos, pois um novo tropeço pode distanciar uma saída do Z-4.
No momento, o Leão aparece na 17ª colocação, com 24 pontos. Seus rivais diretos no torneio são Vila Nova e Ponte Preta. Ambos com 26 pontos.
Um triunfo contra o líder e uma combinação de resultados, pode tirar o Vitória da zona de rebaixamento e elevar a moral do grupo.
Confira os jogos
Vitória x Coritiba
Vila Nova x Confiança
Operário-PR x Ponte Preta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados