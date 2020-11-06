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futebol

Vitória pode entrar em campo na zona de rebaixamento da Série B

Se Cruzeiro e Náutico vencerem, o Leão entra na temida zona de descenso do torneio nacional...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 18:50
Crédito: Reprodução/Vitória
Sem vencer nos últimos oito jogos, o Vitória entra em campo pressionado. No domingo, o rival é o Sampaio Corrêa, time que tem apresentado um bom desempenho na competição e sonha com o G-4.Diante do cenário ruim das últimas rodadas, o Leão, que só joga no domingo, pode entrar em campo na temida zona de rebaixamento.
Situação
Com 21 pontos, o Vitória aparece na 15ª colocação. O Náutico, primeiro time do Z-4, tem 19 pontos. Entre eles, aparece o Cruzeiro, que está em ascensão sob o comando de Luiz Felipe Scolari.
Se o Timbu e a Raposa vencerem seus compromissos nesta sexta-feira, no domingo, quando o Vitória encarar o Sampaio Corrêa, a equipe de Eduardo Barroca entra em campo na zona do descenso.

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