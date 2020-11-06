Vitória pode entrar em campo na zona de rebaixamento da Série B

Crédito: Reprodução/Vitória

Sem vencer nos últimos oito jogos, o Vitória entra em campo pressionado. No domingo, o rival é o Sampaio Corrêa, time que tem apresentado um bom desempenho na competição e sonha com o G-4.Diante do cenário ruim das últimas rodadas, o Leão, que só joga no domingo, pode entrar em campo na temida zona de rebaixamento.

Situação

Com 21 pontos, o Vitória aparece na 15ª colocação. O Náutico, primeiro time do Z-4, tem 19 pontos. Entre eles, aparece o Cruzeiro, que está em ascensão sob o comando de Luiz Felipe Scolari.