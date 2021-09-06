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futebol

Vitória pode deixar o Z-4 da Série B; veja o cenário

Leão precisa vencer o seu compromisso e torcer pelo tropeço dos rivais...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 16:25
Crédito: Reprodução/Premiere
A semana é decisiva para o Vitória. Sem perder nos últimos seis jogos, o Leão está com 23 pontos e 17ª colocação na Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na sexta-feira, se o Leão derrotar o Remo dentro do Barradão, ele pode finalmente sair da temida zona de rebaixamento.
O cenário é simples. Com vitória, o time de Salvador torce por derrotados do Vila Nova, Cruzeiro ou Ponte Preta, esses dois últimos se enfrentam em Minas Gerais.
Classificação
14º Ponte Preta – 25 pontos
15º Cruzeiro – 25 pontos
16º Vila Nova – 25 pontos
17º Vitória - 23 pontos

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