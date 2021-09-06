Vitória pode deixar o Z-4 da Série B; veja o cenário

Crédito: Reprodução/Premiere

A semana é decisiva para o Vitória. Sem perder nos últimos seis jogos, o Leão está com 23 pontos e 17ª colocação na Série B.

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Na sexta-feira, se o Leão derrotar o Remo dentro do Barradão, ele pode finalmente sair da temida zona de rebaixamento.

O cenário é simples. Com vitória, o time de Salvador torce por derrotados do Vila Nova, Cruzeiro ou Ponte Preta, esses dois últimos se enfrentam em Minas Gerais.

Classificação

14º Ponte Preta – 25 pontos

15º Cruzeiro – 25 pontos

16º Vila Nova – 25 pontos