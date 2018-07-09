Vitória perde para time amador em jogo-treino de olho na Copa ES

O jogo-treino entre Vitória e Sguerenevz aconteceu no último sábado, no Salvador Costa Crédito: Enzo Motta

Logo em sua primeira atividade visando a disputa da Copa Espírito Santo 2018, o Vitória deu mostras de que o torcedor pode ficar preocupado. A equipe alvianil foi derrotada por um time amador de Vila Velha, o Sguerenevz, por 2 a 0, na manhã do último sábado, no Salvador Costa.

Os gols aconteceram um em cada tempo da partida. No 1º tempo, o volante Gustavo Salles (ex-Espírito Santo) arriscou um chute de fora da área e venceu o goleiro Robson Bahia. E na segunda etapa, o também volante Lucas Valim cobrou pênalti para definir o placar.

Sguerenevz é campeão na várzea e conta com vários jogadores profissionais Crédito: Divulgação/Sguerenevz

Comandado pelo técnico Orlando da Hora, o Vitória entrou em campo com Robson Bahia, Cássio, Léo Breno, Danrlei Ferrugem e Franklin; Reinaldo, Lucas Balbino, Henrique, Wagner e David; David Dener. No segundo tempo entraram o volante Rodrigo César, o meia Carlos Vitor e o atacante Baiano.

Já o Sguerenevz, que foi campeão recentemente de um torneio amador que costuma contar com vários jogadores profissionais, entrou em campo recheado de craques do futebol capixaba: Giovani Perim (ex-Rio Branco VN), Rhuan (ex-Rio Branco VN), Renatinho, Lucas Piasentin (ex-Espírito Santo) e Jeanderson (ex-Náutico); Patrick Mota (ex-América-RN), Bruninho Araújo (ex-Rio Branco VN), Gustavo Salles (ex-Espírito Santo) e Thiago Keller (ex-Vitória); Fabinho (ex-Tupy) e Juninho Bebê. O técnico é Willian Martins.

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