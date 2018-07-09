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Vitória perde para time amador em jogo-treino de olho na Copa ES

Elenco alvianil acabou sendo derrotado pelo Sguerenevz, equipe campeã em torneios de várzea capixaba repleta de jogadores profissionais

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 20:07
O jogo-treino entre Vitória e Sguerenevz aconteceu no último sábado, no Salvador Costa Crédito: Enzo Motta
Logo em sua primeira atividade visando a disputa da Copa Espírito Santo 2018, o Vitória deu mostras de que o torcedor pode ficar preocupado. A equipe alvianil foi derrotada por um time amador de Vila Velha, o Sguerenevz, por 2 a 0, na manhã do último sábado, no Salvador Costa.
Os gols aconteceram um em cada tempo da partida. No 1º tempo, o volante Gustavo Salles (ex-Espírito Santo) arriscou um chute de fora da área e venceu o goleiro Robson Bahia. E na segunda etapa, o também volante Lucas Valim cobrou pênalti para definir o placar.
Sguerenevz é campeão na várzea e conta com vários jogadores profissionais Crédito: Divulgação/Sguerenevz
Comandado pelo técnico Orlando da Hora, o Vitória entrou em campo com Robson Bahia, Cássio, Léo Breno, Danrlei Ferrugem e Franklin; Reinaldo, Lucas Balbino, Henrique, Wagner e David; David Dener. No segundo tempo entraram o volante Rodrigo César, o meia Carlos Vitor e o atacante Baiano.
Já o Sguerenevz, que foi campeão recentemente de um torneio amador que costuma contar com vários jogadores profissionais, entrou em campo recheado de craques do futebol capixaba: Giovani Perim (ex-Rio Branco VN), Rhuan (ex-Rio Branco VN), Renatinho, Lucas Piasentin (ex-Espírito Santo) e Jeanderson (ex-Náutico); Patrick Mota (ex-América-RN), Bruninho Araújo (ex-Rio Branco VN), Gustavo Salles (ex-Espírito Santo) e Thiago Keller (ex-Vitória); Fabinho (ex-Tupy) e Juninho Bebê. O técnico é Willian Martins.
Copa Espírito Santo
O Vitória faz parte da Chave B, ao lado de Tupy, Castelo, Atlético Itapemirim e Desportiva Ferroviária. O Alvianil de Bento Ferreira estreia na competição no dia 21 de julho, às 15h, quando recebe a visita do Castelo, no Estádio Salvador Costa.

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