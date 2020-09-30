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Vitória perde invencibilidade dentro do Barradão na Série B

Nos cinco jogos antes do CSA, o Leão havia conquistado quatro vitórias e apenas um empate...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 15:25
Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória
De olho no G-4 da Série B, o Vitória teve um tropeço inesperado na noite da última. Dentro do Barradão, a equipe foi superada pelo CSA e conheceu o seu primeiro revés como mandante na Série B.Antes de encarar o Azulão, a campanha era praticamente perfeita, com quatro vitórias e apenas um empate, diante do Náutico, que também não estava bem na classificação do torneio.
Na trajetória, o Vitoria havia superado rivais diretos na briga pelo G-4, como, por exemplo, Paraná e Cuiabá, este último é o líder da competição.
Com a derrota dentro de casa, o Leão volta a campo como mandante no dia 6 de outubro, quando encara o América-MG.

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