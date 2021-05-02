Vitória perde de virada e se complica no Campeonato Baiano

O Vitória se complicou de vez na sequência do Campeonato Baiano. A equipe comandada por Rodrigo Chagas perdeu de virada, por 2 a 1, dentro de casa, para o Jacuipense e está fora do grupo de classificados para a próxima fase da competição.Mesmo pior no jogo, os donos da casa abriram o placar ainda no primeiro tempo com o atacante Soares em boa cobrança de falta. Após a primeira etapa e com um jogador a menos - Samuel foi expulso ainda nos 45 minutos iniciais - a "Lei do Ex" apareceu no Barradão em dois momentos. Em um intervalo de dois minutos, o atacante Dinei marcou dois gols e virou a partida para os visitantes.