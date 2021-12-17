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futebol

Vitória oficializa a chegada do meia Jadson

Meio-campista oficializou a sua chegada ao Leão de Salvador nesta sexta-feira pelas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 17:25

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:25

O meio-campo Jadson, de longa carreira no futebol brasileiro, é o novo reforço do Vitória para a disputa da temporada 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O acordo ocorreu de maneira inusitada, já que o atleta de 38 anos estava fora dos planos do Avaí, clube que defender na Série B e Athletico, dono dos direitos federativos.
Agora, com a camisa do Leão, Jadson terá a responsabilidade de ajudar os garotos na reconstrução de um dos clubes mais vitoriosos do futebol nordestino.
Punição
A chegada de Jadson ao Vitória foi muito comemorada. O Leão sofreu uma punição da FIFA por não quitar sua divida junto ao Boca Juniors na contratação de Walter Bou e, a partir da próxima segunda-feira, não poderá mais registrar nenhum atleta até regularizar a situação.
Crédito: JadsonfoicontratadopeloVitória(Divulgação/Vitória

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