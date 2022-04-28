Vitória oficializa a chegada do lateral-esquerdo Sánchez

Nesta quinta-feira (27), através das redes sociais, o Vitória oficializou a chegada do lateral-esquerdo Sánchez, jogador de 26 anos de idade que teve como equipe na primeira parte da temporada a Portuguesa-RJ, disputando o Campeonato Carioca.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém do clube do Rio de Janeiro, o atleta formado nas categorias de base do Ceará tem passagem por outras equipes conhecidas do cenário nacional como Cabofriense, Figueirense e uma experiência na Europa com a camisa do Arouca-POR.

Como o atleta foi anunciado em caráter oficial depois de seu acordo figurar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Sánchez já é opção para o técnico Ricardo Amadeu pensando no compromisso do próximo sábado (30), diante do Manaus, às 19h (de Brasília).

A partida, aliás, agrega um considerável caráter de pressão ao Leão da Barra. Nas três primeiras rodadas da Série C do Brasileirão, a equipe sofreu três derrotas, algo que vai deixando a equipe cada vez mais longe de brigar pelo retorno a segunda divisão.