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futebol

Vitória oficializa a chegada do lateral-esquerdo Sánchez

Clube chegou a acordo com o atleta em vínculo de duração até o fim da Série C...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 16:49
Nesta quinta-feira (27), através das redes sociais, o Vitória oficializou a chegada do lateral-esquerdo Sánchez, jogador de 26 anos de idade que teve como equipe na primeira parte da temporada a Portuguesa-RJ, disputando o Campeonato Carioca.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém do clube do Rio de Janeiro, o atleta formado nas categorias de base do Ceará tem passagem por outras equipes conhecidas do cenário nacional como Cabofriense, Figueirense e uma experiência na Europa com a camisa do Arouca-POR.
Como o atleta foi anunciado em caráter oficial depois de seu acordo figurar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Sánchez já é opção para o técnico Ricardo Amadeu pensando no compromisso do próximo sábado (30), diante do Manaus, às 19h (de Brasília).
A partida, aliás, agrega um considerável caráter de pressão ao Leão da Barra. Nas três primeiras rodadas da Série C do Brasileirão, a equipe sofreu três derrotas, algo que vai deixando a equipe cada vez mais longe de brigar pelo retorno a segunda divisão.
Crédito: JogadortevecomoúltimaequipeaPortuguesa-RJ(Divulgação/ECVitória

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