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Vitória no Paraguai foi dedicada por Renato Portaluppi a Maradona: 'Perdi um grande amigo'

Técnico do Grêmio usou uma camisa da Argentina com a inscrição do nome de quem ele chamou "um gênio, uma lenda"...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 13:20
Crédito: Divulgação/Conmebol Libertadores
A entrevista coletiva dada pelo técnico Renato Portaluppi depois da vitória do Grêmio por 2 a 0 diante do Guaraní, em Assunção, pela ida das oitavas de final na Libertadores foi marcada também pela dedicatória do treinador a Diego Armando Maradona.
Contemporâneos do futebol italiano nos anos 80, Renato e Maradona tinham uma boa relação, de acordo com o técnico, em situação que entristece também pela "perda de uma lenda" para o mundo do futebol como frisou o treinador do Imortal:
- Gostaria de homenagear meu grande amigo Maradona. Fiz a homenagem usando a camisa dele, um grande amigo que perdi. O mundo perdeu um gênio, uma lenda, é um dia que estou muito triste. Dedico a vitória ao Dieguito. Todas as vezes em que conversei com ele, foi um grande amigo, tivemos momentos maravilhosos juntos. Que Deus conforte os familiares.
Antes de reencontrar os paraguaios pela partida de volta onde pode perder por 1 a 0 que avança na competição, o Grêmio joga na segunda-feira (30) um compromisso atrasado do Brasileirão diante do Goiás. A partida ocorrerá na Arena às 18h.

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