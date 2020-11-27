Vitória no Paraguai foi dedicada por Renato Portaluppi a Maradona: 'Perdi um grande amigo'

Crédito: Divulgação/Conmebol Libertadores

A entrevista coletiva dada pelo técnico Renato Portaluppi depois da vitória do Grêmio por 2 a 0 diante do Guaraní, em Assunção, pela ida das oitavas de final na Libertadores foi marcada também pela dedicatória do treinador a Diego Armando Maradona.

Contemporâneos do futebol italiano nos anos 80, Renato e Maradona tinham uma boa relação, de acordo com o técnico, em situação que entristece também pela "perda de uma lenda" para o mundo do futebol como frisou o treinador do Imortal:

- Gostaria de homenagear meu grande amigo Maradona. Fiz a homenagem usando a camisa dele, um grande amigo que perdi. O mundo perdeu um gênio, uma lenda, é um dia que estou muito triste. Dedico a vitória ao Dieguito. Todas as vezes em que conversei com ele, foi um grande amigo, tivemos momentos maravilhosos juntos. Que Deus conforte os familiares.