Vitória no Gre-Nal rende entrevista de desabafo por parte de Renato Portaluppi

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Diferente de outras oportunidades onde o técnico Renato Portaluppi costuma utilizar de ironias e afirmações de exaltação ao elenco do Grêmio, o treinador pareceu profundamente incomodado e usou a entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 no Gre-Nal da última quarta-feira (23) para fazer um verdadeiro desabafo.

Para ele, as análises prévias que foram feitas sobre a tônica do confronto no Beira-Rio pela Libertadores foram unicamente passionais, indicando uma torcida mais favorável ao rival do que necessariamente considerando os anos vitoriosos do plantel.

Renato ainda foi além, dizendo que era necessário respeitar os atletas e que, no que dependesse dele, o Inter seguiria tendo dificuldades em superar o Grêmio, algo que não acontece há 10 encontros consecutivos:

- Quem manda aqui no Rio Grande do Sul é o Grêmio há quatro anos. Agradeço às manchetes para o grupo mostrar o valor dele. Não fiquem com vergonha, repitam. Abram o paletó e mostrem a camisa do Inter por baixo. O sofrimento é grande, vão continuar sofrendo, pode ter certeza disso.