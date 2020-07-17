Vitória no Clássico-Rei fez o Fortaleza quebrar a invencibilidade do Ceará

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

A noite de quarta-feira foi especial para o torcedor do Fortaleza. Na Arena Castelão, o time comandado por Rogério Ceni, não tomou conhecimento do Ceará, venceu por 2 a 1 e ficou com a liderança da Segunda Fase.Como se todo o combo acima não fosse o bastante, o Leão conseguiu quebrar a invencibilidade do Ceará, único time da elite nacional que estava invicto na temporada 2020.

Antes de encarar o Tricolor, o time de Guto Ferreira ostentava a marca de 16 jogos sem perder. A última vez que o Ceará havia deixado o campo derrotado foi em () de dezembro de 2019, quando foi superado pelo Corinthians.

Desde aquele dia, o Ceará ostentava o desempenho de oito vitórias, oito empates, com 22 gols marcados e 10 sofridos.

Agora, o próximo desafio do Vozão será fim de semana, quando a equipe mede forças com o Ferroviário.

Reencontro com o Fortaleza?