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futebol

Vitória no Clássico-Rei fez o Fortaleza quebrar a invencibilidade do Ceará

Antes do confronto, o Vozão sustentava a marca de 16 jogos sem perder, mas foi superado pelo rival...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 21:28

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 21:28
Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
A noite de quarta-feira foi especial para o torcedor do Fortaleza. Na Arena Castelão, o time comandado por Rogério Ceni, não tomou conhecimento do Ceará, venceu por 2 a 1 e ficou com a liderança da Segunda Fase.Como se todo o combo acima não fosse o bastante, o Leão conseguiu quebrar a invencibilidade do Ceará, único time da elite nacional que estava invicto na temporada 2020.
Antes de encarar o Tricolor, o time de Guto Ferreira ostentava a marca de 16 jogos sem perder. A última vez que o Ceará havia deixado o campo derrotado foi em () de dezembro de 2019, quando foi superado pelo Corinthians.
Desde aquele dia, o Ceará ostentava o desempenho de oito vitórias, oito empates, com 22 gols marcados e 10 sofridos.
Agora, o próximo desafio do Vozão será fim de semana, quando a equipe mede forças com o Ferroviário.
Reencontro com o Fortaleza?
Caso os dois rivais confirmem o favoritismo da semifinal, eles medem forças na grande decisão e o Fortaleza terá a chance de jogar pelo empate, já que ostenta uma campanha melhor.

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