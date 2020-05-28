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futebol

Vitória no clássico faz Ferencvaros disparar na liderança do Húngaro

Triunfo por 1 a 0 sobre o arquirrival Ujpest (que está às portas do rebaixamento) amplia a vantagem para o segundo colocado, agora em nove pontos. Bicampeonato muito próximo...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 08:45

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 08:45

Crédito: Ferencvaros derrota o Ujpest e amplia vantagem no Campeonato Húngaro (Reprodução Twitter
O Ferencvaros encaminhou seu título 31 do Campeonato Húngaro. Nesta quarta-feira, o atual campeão, enfrentando o Ujpest, fora de casa, num dos maiores clássicos do país, o time fez 1 a 0, gol do atacante marfinense Franckie Boli e chegou aos 59 pontos, abrindo nove do Fehervar. Restam seis rodadas para o fim da competição.
O jogo, que cumpriu os protocolos e foi realizado com os portões fechados, foi uma partida atrasada da competição. Com a derrota, o Ujpest que faz péssima campanha e está em nono lugar numa competição de 12 equipes (os dois últimos caem), está com 29 pontos, apenas um acima da zona de degola. O Ujpest é o terceiro maior vencedor da Liga Húngara, mas não vence desde 1999.
Na Hungria, o campeão se classifica para a Champions. O vice e o terceiro colocado jogarão a Liga Europa. No momento, Fehervar (50p) e Mezokovesd (45) são os times que ficariam com essas vagas se o torneio terminasse hoje.E MAIS:FMF marca reunião com SES-MG para volta MineiroCopa da Polônia: espanhol brilha e Lech Poznan avança às semisYaya (de novo) na lista! Lembre as negociações que não vingaramCOLUNA DE VÍDEO: Por que o PSG quer Alex Telles?  E MAIS:

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