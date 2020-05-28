Vitória no clássico faz Ferencvaros disparar na liderança do Húngaro

Crédito: Ferencvaros derrota o Ujpest e amplia vantagem no Campeonato Húngaro (Reprodução Twitter

O Ferencvaros encaminhou seu título 31 do Campeonato Húngaro. Nesta quarta-feira, o atual campeão, enfrentando o Ujpest, fora de casa, num dos maiores clássicos do país, o time fez 1 a 0, gol do atacante marfinense Franckie Boli e chegou aos 59 pontos, abrindo nove do Fehervar. Restam seis rodadas para o fim da competição.

O jogo, que cumpriu os protocolos e foi realizado com os portões fechados, foi uma partida atrasada da competição. Com a derrota, o Ujpest que faz péssima campanha e está em nono lugar numa competição de 12 equipes (os dois últimos caem), está com 29 pontos, apenas um acima da zona de degola. O Ujpest é o terceiro maior vencedor da Liga Húngara, mas não vence desde 1999.