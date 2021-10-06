Vitória não venceu nos últimos seis jogos da Série B

Crédito: Reprodução/Premiere

Em crise e com sério risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória retorna aos gramados no fim de semana e sabe que precisa pontuar de qualquer maneira.

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O próximo adversário é o Confiança no Barradão e o pensamento do elenco é somar três pontos para iniciar uma recuperação.

Apesar do pensamento positivo de todos, o Vitória precisa quebrar uma marca de seis rodadas sem vencer no torneio.