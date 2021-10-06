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futebol

Vitória não venceu nos últimos seis jogos da Série B

Leão está na zona de rebaixamento do torneio nacional e busca a sua recuperação...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 15:21

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 15:21

Crédito: Reprodução/Premiere
Em crise e com sério risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória retorna aos gramados no fim de semana e sabe que precisa pontuar de qualquer maneira.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O próximo adversário é o Confiança no Barradão e o pensamento do elenco é somar três pontos para iniciar uma recuperação.
Apesar do pensamento positivo de todos, o Vitória precisa quebrar uma marca de seis rodadas sem vencer no torneio.
Desde o triunfo contra o Operário-PR, o Leão soma três empates e três derrotas. Em meio a esse desempenho, o time de Salvador aparece na 18ª colocação, com 26 pontos.

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