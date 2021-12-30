Vitória na casa do líder, goleada sobre o Vasco... As cinco melhores atuações do Botafogo em 2021

A temporada 2021 terminou em alta para o Botafogo. O Alvinegro conquistou o título da Série B, confirmou o retorno para a elite do Brasileirão e ainda teve a notícia de que teve a SAF comprada por John Textor, investidor americano, em um pré-contrato firmado entre as partes.+ Botafogo está perto de contratar dupla ex-Goiás: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

Em um começo irregular com Marcelo Chamusca, o Glorioso evoluiu com a chegada de Enderson Moreira, que levou o time da 14º colocação ao título. O LANCE! destaca as cinco melhores atuações do Botafogo na temporada 2021.

Rafael Navarro, em dose dupla, e Marco Antônio construíram o placar. À época, o Botafogo estava dois pontos atrás do Coritiba, então líder, e continuava a busca pelo primeiro lugar.

Apesar do Coxa ter tido chances de marcar, o Glorioso teve uma atuação defensiva acima da média e marcou em uma jogada coletiva de Chay com Rafael Navarro, que balançou as redes. Foi, na ocasião, o jogo que mostrava que o Alvinegro tinha chance de se reerguer na competição.

Mesmo com o bom começo do rival, que teve duas chances de marcar, o Botafogo anulou qualquer ímpeto adotando uma estratégia de contra-ataques. A goleada foi construída com gols de Marco Antônio (2), Rafael Navarro e Diego Gonçalves.