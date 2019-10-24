Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol Capixaba

Vitória muda data do 2º jogo contra o Rio Branco pela semifinal da Copa ES

O local da partida segue o mesmo, o Estádio Salvador Costa, na Capital

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 20:59
O estádio Salvador Costa vai receber o jogo de volta da semifinal entre Vitória e Rio Branco Crédito: Richard Pinheiro
Mudou de novo! Depois da antiga definição de que o jogo de volta das semifinais da Copa Espírito Santo, entre Vitória e Rio Branco, aconteceria na sexta-feira, dia 1º de novembro, à noite, o duelo foi remarcado para dois dias antes, na próxima quarta-feira, dia 30 de outubro, a partir das 15h. O local da partida segue o mesmo, o Estádio Salvador Costa, na Capital. 
A decisão aconteceu após uma reunião entre a diretoria e membros da comissão técnica do Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (24). De acordo com o presidente alvianil, Ademar Rocha, os motivos são diversos. "A pedido da comissão técnica e sendo uma competição deficitária, e haver jogos do Campeonato Brasileiro na quarta-feira e na quinta-feira, e na sexta-feira ser dia de balada e trânsito ruim na Grande Vitória, jogaremos na quarta-feira, às 15h", declarou.

Veja Também

Após alerta da PM, partida entre Rio Branco e Vitória muda de data

O dirigente alvianil esclareceu ainda que o jogo foi remarcado para uma quarta-feira à tarde para não concorrer com as partidas do Brasileirão na parte da noite, inclusive com o jogo do Flamengo contra o CSA na quinta-feira à noite. A carga de ingressos segue a mesma: 2.366, sendo apenas 236 (10%) destinados à torcida do Rio Branco. 
O jogo de ida entre Rio Branco e Vitória acontece neste sábado (26), às 15h, no Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. Em caso de igualdade na soma dos resultados, a disputa da vaga para as finais será nas cobranças de pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados