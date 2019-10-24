Vitória muda data do 2º jogo contra o Rio Branco pela semifinal da Copa ES

O estádio Salvador Costa vai receber o jogo de volta da semifinal entre Vitória e Rio Branco Crédito: Richard Pinheiro

Mudou de novo! Depois da antiga definição de que o jogo de volta das semifinais da Copa Espírito Santo, entre Vitória e Rio Branco, aconteceria na sexta-feira, dia 1º de novembro, à noite, o duelo foi remarcado para dois dias antes, na próxima quarta-feira, dia 30 de outubro, a partir das 15h. O local da partida segue o mesmo, o Estádio Salvador Costa, na Capital.

A decisão aconteceu após uma reunião entre a diretoria e membros da comissão técnica do Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (24). De acordo com o presidente alvianil, Ademar Rocha, os motivos são diversos. "A pedido da comissão técnica e sendo uma competição deficitária, e haver jogos do Campeonato Brasileiro na quarta-feira e na quinta-feira, e na sexta-feira ser dia de balada e trânsito ruim na Grande Vitória, jogaremos na quarta-feira, às 15h", declarou.

Veja Também Após alerta da PM, partida entre Rio Branco e Vitória muda de data

O dirigente alvianil esclareceu ainda que o jogo foi remarcado para uma quarta-feira à tarde para não concorrer com as partidas do Brasileirão na parte da noite, inclusive com o jogo do Flamengo contra o CSA na quinta-feira à noite. A carga de ingressos segue a mesma: 2.366, sendo apenas 236 (10%) destinados à torcida do Rio Branco.