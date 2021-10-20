futebol

Vitória Gloriosa: Botafogo goleia a Portuguesa pelo Carioca Feminino

Com gols de Karol Lins (cinco), Kailane, (dois), Isa Rangel (dois) e Emily, Alvinegras seguem invictas na competição. Na tabela, são 37 gols marcados e nenhum sofrido, na 2ª colocação...
LanceNet

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:46

Crédito: Botafogo venceu mais uma no Campeonato Carioca de futebol feminino (Divulgação/Twitter/Botafogo Feminino
Mais uma vitória gloriosa. O Botafogo goleou a Portuguesa por 10 a 0, na tarde desta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Carioca Feminino. Os gols da goleada alvinegra, no Caio Martins, em Niterói, foram marcados por Karol Lins (cinco), Kailane, (dois), Isa Rangel (dois) e Emily.
Com o triunfo, as alvinegras seguem com 100% de aproveitamento na competição com cinco vitórias. Até o momento, as meninas fizeram 37 gols e não sofreram nenhum, com uma campanha irretocável. Na tabela, elas estão atrás apenas do Flamengo no saldo de gols (41 x 37).
Vale lembrar que o Botafogo é o atual campeão do Campeonato Carioca de futebol feminino e segue na busca do bicampeonato. Nas cinco rodadas, as meninas já enfrentaram as seguintes adversárias: Barcelona, Cabofriense, Serra Macaense, Boavista e Portuguesa.
O próximo compromisso do Botafogo no Campeonato Carioca feminino será o Vasco, que também segue com 100% de aproveitamento na competição e tem 35 gols de saldo. O confronto está marcado para o sábado, às 15h, também no Estádio Caio Martins, em Niterói.

