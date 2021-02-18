Vitória fica na frente duas vezes, mas sofre com 'caçulinha' Unirb e só empata na estreia do Baianão

Com apenas três anos de história, o Unirb enfrentou o Vitória, no Estádio Carneirão, pela estreia do Baianão 2021. E o Caçulinha do Campeonato Baiano bateu de frente com o time Rubro-Negro, que até foi superior na maior parte do confronto e abriu 2 a 0. Porém a equipe caiu de rendimento no segundo tempo e o Unirb cresceu, onde chegou a empatar o duelo em 2 a 2. Após o Leão ficar novamente na frente já aos 40 minutos do segundo tempo, os mandantes tiveram forças para empatar aos 45 minutos graças a estrela de Du Paraíba.
Na próxima rodada, o Unirb vai até o estádio Pituaçu enfrentar o Jacuipense. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (24), às 20h30. Enquanto isso, o Vitória já entra em campo no sábado (20) quando enfrenta o Vitória da Conquista, no Barradão, em jogo marcado para às 16h.
PRIMEIRA CHANCE!
O Vitória conseguiu trabalhar a bola em uma transição da defesa para o ataque. Após Samuel receber na intermediária, ele avançou de leve e arriscou uma bomba de fora da área. Deijair faz a primeira defesa do jogo. No rebote, David não conseguiu alcançar a bola.
VITÓRIA APOSTA EM CHUTES DE FORA DA ÁREA
Minutos após o primeiro chute, o Vitória voltou a arriscar de fora da área novamente com Samuel. Porém dessa vez, Deijair conseguiu encaixar bem.
Aos 20 minutos, o Vitória trabalhou bem a bola e Fernando Neto recebeu na entrada da área pela esquerda. O camisa 10 chutou de primeira e viu a bola passar pelo lado esquerdo do gol do Unirb.
GOOOOL DO VITÓRIA!
Tanta insistência culminou em gol.
Após cruzamento de escanteio de Eduardo, houve o desvio de Fernando Neto no meio do caminho e Samuel só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Nenhuma surpresa já que o time de Salvador era quem mais arriscava na partida até então.
LEÃO SEGUIU SEM DAR RESPIRO E MARCOU MAIS UM
Dominante na partida, o Vitória seguiu em cima do Unirb na volta do intervalo. Aos dois minutos, novamente Samuel apareceu para incomodar Deijair após o atacante ganhar em velocidade e chutar uma bomba.
Aos 10 minutos, o garoto David aproveitou um belo cruzamento de Eduardo e, livre, colocou no fundo das redes.
UNIRB DIMINUIU O PLACAR EM SEGUIDA
Não demorou muito para que o Unirb marcasse seu primeiro gol na história da elite baiana. Carlos Magno colocou uma bola precisa na área, Dedé apareceu entre a zaga do Vitória para testar firme e marcar o primeiro do time da casa.
UNIRB CRESCEU E DEU TRABALHO
A equipe de Laélson Lopes cresceu no jogo após o gol. O Vitória viu seu rendimento cair, enquanto o Unirb procurava ter mais a posse e até a assustar na luta pelo empate.
Aos 30 minutos, a zaga do Vitória, com João Victor, falhou e entregou a bola para Du Paraíba, que levou até a entrada da área e chutou ao lado do gol de Yuri.
VITÓRIA CAIU E O UNIRB EMPATOU
Du Paraíba, que quase ocasionou o gol na jogada de perigo anterior do Unirb, pegou a bola na ponta direita e invadiu a área. Ao tentar o cruzamento, a bola bateu em Leocovick e foi contra a própria meta aos 35 minutos.
QUE LOUCURA! VITÓRIA DESEMPATOU EM SEGUIDA EM GOL POLÊMICO
Leocovick, que fez o o gol contra, recebeu a bola vindo de trás e já tocou invadindo a área. No cruzamento rasteiro, Eron desviou e Ruan Nascimento tocou de letra e fez o terceiro. A princípio, o bandeirinha anulou o gol por impedimento, mas o árbitro foi conversar com seu companheiro e dois minutos depois confirmou o gol.
UNIRB NOVAMENTE EMPATA GRAÇAS A ESTRELA DE DU PARAÍBADu Paraíba pegou a bola pela esquerda e foi avançando. Ao entrar na área, chutou cruzado, o camisa 17 ainda viu a bola bateu na trave antes dela morrer no fundo das redes aos 45 minutos.
FICHA TÉCNICAUNIRB X VITÓRIA - 1ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANOEstádio: Carneirão, em Alagoinhas (BA)Data: 17 de fevereiro de 2021, às 19h30Árbitro: Reinaldo Silva de SantanaAssistentes: Jucimar dos Santos Dias e Luanderson Lima dos SantosCartões amarelos: Dedé, Welton e Léo Alaba (UNIRB) / Wallace Reis (VIT)
GOLS: Samuel, 25'/1ºT (0-1); David, 10'/2ºT (0-2); Dedé, 14'/2ºT (1-2); Leocovick (contra), 35'/2ºT (2-2); Ruan Nascimento, 39'/2ºT (2-3); Du Paraíba, 45'/2ºT (3-3)
UNIRB (Técnico: Laelson Lopes)Deijair; Léo Alaba, Dedé, Gustavo Constâncio e Felipe Maradona; Rogério Xodó, Paulinho, Rafael Granja (Du Paraíba, aos 15'/2ºT), Carlos Magno (Welton, aos 16'/2ºT) e Henrique Coelho (Vinícius, no intervalo); Dener.
VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas)Yuri; Van, João Victor, Wallace Reis e Leocovick (Pedrinho, aos 40'/2ºT); João Pedro, Eduardo (Gabriel Nascimento, aos 29'/2ºT), Fernando Neto; David (Ruan Nascimento, aos 29'/2ºT), Vico (Ruan Levine, aos 16'/2ºT) e Samuel (Eron, aos 29'/2ºT)