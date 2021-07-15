Vitória fez Grêmio encerrar jejum de gols do Grêmio

Na noite da última terça-feira, o Grêmio foi até Quito e derrotou a LDU por 1 a 0, resultado que deu vantagem ao Tricolor nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Além de acalmar o ambiente do Grêmio, o placar colocou um ponto final na seca de gols que o time atravessava.
Após o empate contra o Santos por 2 a 2, o Tricolor emplacou cinco partidas sem balançar as redes adversárias.
Agora, a expectativa é que o time possa recuperar o ânimo e dar sequência de resultados tirar de vez o time da crise.