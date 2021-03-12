Vitória encerra a preparação para encarar o Bahia

Crédito: Divulgação/E.C. Vitória

Tudo pronto para o primeiro Ba-Vi do ano. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Rodrigo Chagas comandou o último treino tático antes de encarar o Bahia pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

Para se ambientar ainda mais com o clima do jogo, a comissão técnica realizou o treino no Barradão, palco do confronto.

Tabu

Neste sábado, o Vitória tenta encerrar o jejum de quatro anos sem derrotar o seu maior rival como mandante. A última vez que isso aconteceu foi em 2017.

Classificação