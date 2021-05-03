Vitória em clássico quebra jejum do CSA diante do CRB

No último sábado, o CSA bateu o CRB pela 8ª rodada do Campeonato Alagoano e chegou a liderança do torneio, com 15 pontos. O rival tem 13 pontos.
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Com o triunfo por 1 a 0, o Azulão quebrou um tabu de quatro partidas sem vencer o seu rival histórico. A última vez que o CSA saiu de campo com a vitória foi em julho de 2020, quando levou a melhor por 1 a 0.
Desde então, os times se enfrentaram por quatro vezes com duas vitórias e dois empates. Durante este período, o CRB havia marcado quatro gols, contra um do Azulão.
Placares durante a seca de vitórias:
31/07/20 - CSA 1 x 0 CRB05/08/20 – CSA 0 x 1 CRB30/08/20 – CSA 0 x 2 CRB01/12/20 – CRB 0 x 0 CSA14/03/21 – CSA 1 x 1 CSA01/05/21 – CSA 1 x 0 CRB