Vitória em clássico quebra jejum do CSA diante do CRB

Crédito: Augusto Oliveira/CSA

No último sábado, o CSA bateu o CRB pela 8ª rodada do Campeonato Alagoano e chegou a liderança do torneio, com 15 pontos. O rival tem 13 pontos.

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Com o triunfo por 1 a 0, o Azulão quebrou um tabu de quatro partidas sem vencer o seu rival histórico. A última vez que o CSA saiu de campo com a vitória foi em julho de 2020, quando levou a melhor por 1 a 0.

Desde então, os times se enfrentaram por quatro vezes com duas vitórias e dois empates. Durante este período, o CRB havia marcado quatro gols, contra um do Azulão.

Placares durante a seca de vitórias: