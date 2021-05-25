Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vitória e tropeço do Racing: as contas do São Paulo para ser líder do grupo na Libertadores
futebol

Vitória e tropeço do Racing: as contas do São Paulo para ser líder do grupo na Libertadores

Para avançar na liderança do Grupo E da competição continental, o Tricolor precisa vencer o Sporting Cristal e torcer para o Racing perder para o Rentistas, na Argentina...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 06:00

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 06:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo vai com uma missão para encarar o Sporting Cristal, nesta terça-feira (25), às 21h30, no Morumbi: vencer os peruanos para ter chance de terminar a fase de grupos na liderança do Grupo E. No entanto, o objetivo não será fácil para Crespo e seu elenco.
São Paulo campeão! Veja todos os títulos do Tricolor no Paulistão e quem foi o vice
Isso porque o Tricolor não depende só de si para alcançar a liderança. Na segunda posição, com oito pontos, o clube do Morumbi está três pontos atrás do Racing, com 11. Sendo assim, os argentinos precisam perder para o Rentistas, no mesmo dia e horário, para o São Paulo avançar em primeiro. Caso os argentinos façam um ponto, já garantem a liderança.
SIMULE A ÚLTIMA RODADA DA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES Uma esperança do São Paulo está no saldo de gols. Tanto o Tricolor quanto o Racing têm quatro gols de saldo. Foram seis gols marcados e quatro sofridos. Sendo assim, a equipe de Crespo não precisa se preocupar em tirar diferenças de gols caso ganhe e o Racing perca.
Em cinco jogos até aqui, o Tricolor tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe venceu o Sporting Cristal na estreia, fora de casa, por 3 a 0, venceu o Rentistas no Morumbi, pelo placar de 2 a 0 e empatou com o Racing, na Argentina, sem gols.
A partir do segundo turno, o São Paulo deu uma 'diminuída' na competição. Atuando com reservas, já que estava focado na reta final do Campeonato Paulista, os comandados de Crespo empataram por 1 a 1 com o Rentistas, no Uruguai e perderam do Racing, em casa, por 1 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados