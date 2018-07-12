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Jogo-treino

Vitória e Sport empatam sem gols em jogo-treino de olho na Copa ES

A partida aconteceu na manhã desta quinta-feira, no estádio Salvador Costa, em Bento ferreira

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 17:02
Uma partida muito disputada, com poucas oportunidades e sem gols. Em preparação para a Copa Espírito Santo 2018, Vitória e Sport fizeram um jogo-treino na manhã desta quinta-feira, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, e não saíram do 0 a 0.
Com poucos dias de treinos e ainda com as equipes ainda ganhando condicionamento físico, o primeiro tempo foi em um ritmo mais lento. Quando o Vitória conseguia botar a bola no chão e tabelar, as jogadas saíam.
O amistoso entre Vitória e Sport aconteceu no Salvador Costa Crédito: Sidney Magno Novo/GloboEsporte.com/ES
Do outro lado o Sport tinha muitas dificuldades de sair para o jogo, com a marcação alta do Vitória. Ainda sim, o time do técnico Pedro Artur teve uma boa chance de abrir o placar em um contra-ataque, seguido de um erro da defesa do Vitória, que Roniele finalizou à direita do goleiro Robson Bahia.
No segundo tempo, o Sport também se posicionou mais atrás e jogando nos erros da defesa do Vitória. O Alvianil tinha mais iniciativa, mas não conseguia furar o bloqueio do Tigre.
Depois que o técnico Orlando da Hora começou a mexer no time, o Vitória cresceu e criou as melhores oportunidades. Aos 24 minutos, em cobrança de falta do lateral Cássio e, aos 25, em uma cabeçada do meia Guará. Em ambas, o goleiro Richard evitou o que poderia ser o gol do triunfo alvianil.
Equipes
O Vitória começou a partida escalado pelo técnico Orlando da Hora com Robson Bahia; Cássio, Léo Breno, Ferrugem e Franklin; Rodrigo César, David, Reinaldo e Carlos Vitor; Jean e Wagner. Já o Sport iniciou o jogo com Richard; Gel Paulista, Moacir, Ernane e Wadson Peixe; Barraca, Caíque, Gustavo e Adão; Roniele e Pedro Paulista.
Copa Espírito Santo 2018
Na Copa Espírito Santo, o Vitória está no Grupo B ao lado de Desportiva Ferroviária, Castelo, Tupy e Atlético Itapemirim. A estreia da Alvianil acontece no dia 21 de julho, às 15h, diante do time castelense, no Salvador Costa, em Bento Ferreira.
O Sport está no Grupo A com Linhares, Serra, São Mateus e com o Real Noroeste, adversário do primeiro jogo, que também acontece no dia 21 de julho, às 15h, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

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