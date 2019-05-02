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Incentivo

Vitória e Serra vão receber patrocínio de R$ 150 mil para a Série D

Times capixabas não recebiam ajuda financeira do governo estadual desde 2016. O valor deve ser investido em contratações para a competição nacional
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 

02 mai 2019 às 17:18

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 17:18

Campeão do Capixabão 2019, time do Vitória foi recebido no Palácio Anchieta pelo governador Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secon
Vitória e Serra, times que vão representar o Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro, vão ganhar um incentivo extra na busca pelo acesso à Série C. Cada clube vai ganhar um patrocínio do Governo do Estado, via Banestes, de R$ 150 mil. De acordo com o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira, o valor deve ser investido principalmente na contratação de atletas. Isso porque despesas como passagens e hospedagens durante a competição ficam por conta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Times capixabas não recebiam o patrocínio do governo para a Série D desde 2016. Na época, a Desportiva Ferroviária foi beneficiada com R$ 120 mil para a primeira fase.
Campeão do Capixabão 2019, o Vitória foi recebido pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no Palácio Anchieta nesta quinta-feira (02). Também estiveram presentes na reunião os dirigentes das equipes capixabas que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Além do Vitória, a equipe do Serra também participará da Quarta Divisão.
Durante o encontro, Casagrande destacou a qualidade técnica do Capixabão deste ano e ressaltou a importância de todos apoiarem o futebol capixaba, visando o acesso para as divisões principais do País.
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“É uma alegria receber a equipe do Vitória, atletas, direção técnica, diretoria e dizer que quando o governo manifesta uma posição de querer que toda a sociedade se envolva na Série D. Vitória e Serra estarão disputando e serão os representantes do nosso Estado. Não estamos conseguindo passar da Série D e temos uma oportunidade nesse ano. As equipes têm uma base de torcedores grande e é fundamental que as pessoas acompanhem e apoiem. Meu gesto de apoio é para chamar a sociedade a incentivar o futebol capixaba”, pontuou.
O Governo do Estado irá apoiar os dois clubes na Série D, porém, o governador lembrou que para o futebol do Espírito Santo avançar é necessário o apoio de vários setores.
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“Nosso objetivo é destacar, homenagear, reconhecer esses atletas, mas temos um caminho muito longo para colocar o futebol capixaba em uma posição mais destacada. Nós sabemos que o Governo do Estado não pode fazer tudo, mas faz a parte dele. Temos um caminho que depende dos atletas, dos clubes, empresas privadas, da imprensa que precisa dar destaque aos clubes locais, fazendo, assim, as empresas investirem e terem retorno de suas marcas”, afirmou.
O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, também participou da recepção aos campeões. “Gostaria de parabenizar mais uma vez o Vitória pelo título capixaba e, de antemão, desejar muito sucesso à equipe da Série D do Brasileiro. A Sesport é uma parceria de longa data do clube, que utiliza a academia de alto rendimento e outros espaços da Secretaria em sua preparação. Nosso objetivo é sempre valorizar os clubes capixabas e oferecer, cada vez mais, espaços adequados para que o esporte no Estado se desenvolva”, assegurou.

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