Vitória e Serra vão receber patrocínio de R$ 150 mil para a Série D

Campeão do Capixabão 2019, time do Vitória foi recebido no Palácio Anchieta pelo governador Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secon

Vitória e Serra, times que vão representar o Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro, vão ganhar um incentivo extra na busca pelo acesso à Série C. Cada clube vai ganhar um patrocínio do Governo do Estado, via Banestes, de R$ 150 mil. De acordo com o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira, o valor deve ser investido principalmente na contratação de atletas. Isso porque despesas como passagens e hospedagens durante a competição ficam por conta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Times capixabas não recebiam o patrocínio do governo para a Série D desde 2016. Na época, a Desportiva Ferroviária foi beneficiada com R$ 120 mil para a primeira fase.

Campeão do Capixabão 2019, o Vitória foi recebido pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no Palácio Anchieta nesta quinta-feira (02). Também estiveram presentes na reunião os dirigentes das equipes capixabas que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Além do Vitória, a equipe do Serra também participará da Quarta Divisão.

Durante o encontro, Casagrande destacou a qualidade técnica do Capixabão deste ano e ressaltou a importância de todos apoiarem o futebol capixaba, visando o acesso para as divisões principais do País.

“É uma alegria receber a equipe do Vitória, atletas, direção técnica, diretoria e dizer que quando o governo manifesta uma posição de querer que toda a sociedade se envolva na Série D. Vitória e Serra estarão disputando e serão os representantes do nosso Estado. Não estamos conseguindo passar da Série D e temos uma oportunidade nesse ano. As equipes têm uma base de torcedores grande e é fundamental que as pessoas acompanhem e apoiem. Meu gesto de apoio é para chamar a sociedade a incentivar o futebol capixaba”, pontuou.

O Governo do Estado irá apoiar os dois clubes na Série D, porém, o governador lembrou que para o futebol do Espírito Santo avançar é necessário o apoio de vários setores.

“Nosso objetivo é destacar, homenagear, reconhecer esses atletas, mas temos um caminho muito longo para colocar o futebol capixaba em uma posição mais destacada. Nós sabemos que o Governo do Estado não pode fazer tudo, mas faz a parte dele. Temos um caminho que depende dos atletas, dos clubes, empresas privadas, da imprensa que precisa dar destaque aos clubes locais, fazendo, assim, as empresas investirem e terem retorno de suas marcas”, afirmou.