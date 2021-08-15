Vitória e CRB empatam no Barradão pelo Brasileiro da Série B

Em Salvador, no estádio Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória empatou com o CRB pelo placar de 1 a 1. O Galo abriu o marcador no primeiro tempo graças ao oportunismo de Júnior Brandão. O empate do Leão surgiu no começo da etapa complementar em belo chute de Marcinho. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom o resultado, o Vitória permanece na zona de rebaixamento com 15 pontos e posicionado na 18ª colocação. Já o CRB continua na vice-liderança com 32 pontos e agora está 1 ponto atrás do líder Coritiba.

CALENDÁRIONa próxima rodada, o Vitória visita o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia. Já o CRB recebe o Operário-PR, no Rei Pelé, em Maceió. Ambas as partidas serão disputadas no dia 18 de agosto.

O jogo

VITÓRIA ASSUSTA PRIMEIROJogando em casa, o Vitória foi quem assustou primeiro. Em bela jogada pelo lado direito, Samuel recebeu por trás da defesa do CRB e soltou o pé. Diogo Silva mostrou firmeza e conseguiu espalmar para escanteio.

CRB CRESCE NO JOGO E ABRE O PLACARApós o susto do Leão, o Galo equilibrou as ações e foi para cima atrás do gol. O time do CRB conseguiu boas chegadas, mas sem levar muito perigo à meta do goleiro Lucas Arcanjo. Entretanto, o volume de jogo do time alagoano deu resultado.

Aos 18 minutos, Jajá saiu driblando pelo lado esquerdo, invadiu a área e cruzou rasteiro. Ninguém da defesa do Vitória cortou, Júnior Brandão mostrou oportunismo e só empurrou para dentro para abrir o marcador: 1 a 0.

LEÃO VAI PARA CIMA E QUASE EMPATAMinutos depois, o Vitória foi à luta em busca do empate. Aos 24 e 25 minutos, o Leão teve duas oportunidades para igualar o placar. Mas o chute de Samuel parou no goleiro Diogo Silva, enquanto a finalização de Bruno Oliveira passou lambendo a trave.

VITÓRIA EMPATA NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPOPrecisando do empate para fugir da zona de rebaixamento, o Vitória começou a segunda etapa determinado a buscar o seu gol e logo no começo conseguiu. Aos 8 minutos, Marcinho recebeu quase no bico da área e soltou o pé, a bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Gol do Leão: 1 a 1.

JOGO PASSA A FICAR MUITO PEGADO E SEM CHANCES DE GOLApós o gol do Vitória, os treinadores mexeram bastante nas equipes e isso fez o jogo ficar muito pegado. Com a marcação mais forte, as duas equipes passaram um bom tempo sem conseguir criar nenhuma oportunidade de gol.

VITÓRIA QUASE VIRA O JOGO DUAS VEZESApós um bom tempo de jogo truncado, o Leão conseguiu construir duas excelentes oportunidades de para marcar. A primeira foi no chutaço de Soares, aos 36 minutos. A bola explodiu no travessão. A segunda, aos 41, surgiu no arremate de Samuel, que tirou tinta da trave e quase surpreendeu o goleiro Diogo Silva.

EXPULSÃO NO VITÓRIA, QUASE GOL DO CRB E JOGO ACABA EMPATADOAos 41 minutos, a empolgação do Leão foi lá para baixo com a expulsão do volante Pablo Siles. Ele deu um carrinho em Renan Bressan e acabou tomando o cartão vermelho deixando o Vitória com 10 jogadores.