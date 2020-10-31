Vitória e Brasil de Pelotas não tiram o zero do placar pela Série B

Crédito: (Reprodução/SporTV

Em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Vitória e Brasil de Pelotas se enfrentaram na noite desta sexta-feira (30), no estádio Barradão.

Com o placar final de 0 a 0, os dois times chegaram aos 21 pontos somados. Na classificação, ambos mantiveram suas posições, com o Leão ocupando o 14º lugar, enquanto o Xavante ocupa o 15º.O jogo

Mesmo jogando longe de seus domínios, a equipe do Brasil de Pelotas iniciou o confronto pressionando o Vitória. Na primeira tentativa, Danilo Gomes aproveitou o cruzamento de Felipe Albuquerque, porém acabou chutando para fora.

Na sequência, o time da casa passou a comandar mais as ações chegando mais em seu campo de ataque. Até meados dos 25 minutos, o atacante Léo Ceará seguia sendo muito acionado, porém as melhores chances criadas foram por Vico, que após jogada individual acabou finalizando para fora, além de Rafael Carioca, que após cruzamento, bateu para a defesa de Rafael Martins.

Até os minutos finais, era o time de Barroca quem seguia ditando mais o ritmo do jogo. Com uma chance perdida em um quase gol contra, Alex Ruan cabeceou contra a própria meta passando muito perto da trave, os dois times não conseguiram produzir muito dando a deixa para arbitragem mandar os jogadores para os vestiários.​Já no segundo tempo, o Vitória não quis saber de sofrer pressão do rival e foi pra cima. Diferente de como foi na etapa inicial, quem quase conseguiu chegar ao gol foi justamente a equipe de Salvador, porém acabou não tirando o zero do marcador nas tentativas de Carleto e Vico.

Com o tempo passado, os dois treinadores optaram por algumas mudanças. Pelo lado do Xavante, Cirilo focou em trocar seus atacantes, enquanto Barroca priorizou o meio-campo de seu time.