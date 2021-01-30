Vitória do Sampaio Corrêa-RJ é o destaque do Campeonato Carioca: Confira os demais resultados

Crédito: Reprodução/Instagram Sampaio Corrêa/Leo Borges

Na tarde deste sábado, 30, seis jogos movimentaram o futebol carioca. Americano, América, Cabofriense, Nova Iguaçu, Friburguense e Sampaio Corrêa-RJ jogaram pela fase preliminar do Campeonato Regional. Já Flamengo, Vasco, Boavista e Portuguesa jogaram pelo Carioca Feminino.O Pérolas Negras subiu! Relembre aquiCom o fechamento da 5ª rodada, a Cabofriense assumiu a liderança da Fase Preliminar com 10 pontos. Ela é seguida, na ordem, por Nova Iguaçu, Americano, Sampaio Corrêa, América-RJ e Friburguense.FASE PRELIMINAR DO CAMPEONATO CARIOCA

Americano 3x0 América O Americano derrotou o América por 3 a 0, no Estádio Ferreirão, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca Fase Preliminar. Paulo Vitor, Jefferson Riguimar e Mateus Francisco marcaram os gols da vitória maiúscula do time da casa.

Cabofriense 1x0 Nova IguaçuCom apenas cinco minutos de jogo, Natan marcou o único gol da partida que deu a vitória ao Tricolor Praiano sobre o Nova Iguaçu, no estádio Correão. Friburguense 1x2 Sampaio Corrêa-RJO Sampaio Corrêa-RJ derrotou o Friburguense por 2 a 1, no estádio Eduardo Guinle. Alexandre abriu o placar para os visitantes, mas, no fim do primeiro tempo, Lucas empatou o duelo. No entanto, Roberto Júnior deu a vitória aos Galinhos da Serra com um gol nos acréscimos. O Sampaio chegou a desperdiçar um pênalti aos 36 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada, que será disputada no dia 3 de fevereiro, o Sampaio Corrêa recebe o América, no Lourival Gomes, enquanto o Friburguense encara o Nova Iguaçu, no Eduardo Guinle. Ambos os jogos serão às 15h30.CARIOCA FEMININO

Flamengo 10x0 BoavistaNo primeiro jogo das Meninas da Gávea na temporada, o Flamengo goleou o Boavista por 10 a 0. Raquel, Flávia (2), Rafa Barros (2), Jayanne, Ana Clara, Lu Meireles e Cida marcaram para o rubro negro carioca. A equipe de Saquarema ainda marcou um gol contra. Vasco 3x2 PortuguesaO Vasco também estreou com vitória no Campeonato Carioca. Na vitória por 3 a 2, Bebel, Juliana Ramos e Ju Pacheco marcaram para o Gigante da Colina, enquanto Manu e Laviena diminuíram para a Portuguesa.