Vitória do Ajax sobre o VVV-Venlo por 13 a 0 vira a maior goleada da história do Campeonato Holandês

Líder do Campeonato Holandês, o Ajax conquistou sua quinta vitória em seis jogos neste sábado. A vítima da vez foi o VVV-Venlo, que dentro de casa, tomou 13 gols da equipe comandada por Erik ten Hag. Traore, cinco vezes, Ekkelenkamp e Huntelaar, duas cada, Antony, Blind, Tadic e Martínez foram os jogadores que balançaram as redes. GOLEADA HISTÓRICASem nenhum desfalque, o Venlo tomou a maior goleada da história do Campeonato Holandês. O recorde também era do Ajax, quando enfiou 12 a 1 no Vitesse, em 1972.