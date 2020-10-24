Vitória do Ajax sobre o VVV-Venlo por 13 a 0 vira a maior goleada da história do Campeonato Holandês

Líder do Campeonato Holandês, o Ajax conquistou sua quinta vitória em seis jogos neste sábado. A vítima da vez foi o VVV-Venlo, que dentro de casa, tomou 13 gols da equipe comandada por Erik ten Hag. Traore, cinco vezes, Ekkelenkamp e Huntelaar, duas cada, Antony, Blind, Tadic e Martínez foram os jogadores que balançaram as redes. GOLEADA HISTÓRICASem nenhum desfalque, o Venlo tomou a maior goleada da história do Campeonato Holandês. O recorde também era do Ajax, quando enfiou 12 a 1 no Vitesse, em 1972.
BRASILEIRO PARA FICAR DE OLHOAntony, que vive uma grande fase no Ajax, fez mais uma boa partida. O brasileiro provocou a expulsão de Kum, aos sete minutos do segundo tempo. Ele também marcou um gol e deu duas assistências.
JOIA RARACom apenas 19 anos, o atacante Lassina Traore foi eleito o craque da partida ao marcar cinco gols. Ele está no time juvenil do Ajax desde 2017, quando chegou do Rahimo FC, de Burkina Faso.