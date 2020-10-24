Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vitória do Ajax sobre o VVV-Venlo por 13 a 0 vira a maior goleada da história do Campeonato Holandês
futebol

Vitória do Ajax sobre o VVV-Venlo por 13 a 0 vira a maior goleada da história do Campeonato Holandês

Lassina Traore balançou as redes cinco vezes na partida.
O brasileiro Antony também deixou a sua marca...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2020 às 14:38
Crédito: Olaf KRAAK / ANP / AFP
Líder do Campeonato Holandês, o Ajax conquistou sua quinta vitória em seis jogos neste sábado. A vítima da vez foi o VVV-Venlo, que dentro de casa, tomou 13 gols da equipe comandada por Erik ten Hag. Traore, cinco vezes, Ekkelenkamp e Huntelaar, duas cada, Antony, Blind, Tadic e Martínez foram os jogadores que balançaram as redes. GOLEADA HISTÓRICASem nenhum desfalque, o Venlo tomou a maior goleada da história do Campeonato Holandês. O recorde também era do Ajax, quando enfiou 12 a 1 no Vitesse, em 1972.
BRASILEIRO PARA FICAR DE OLHOAntony, que vive uma grande fase no Ajax, fez mais uma boa partida. O brasileiro provocou a expulsão de Kum, aos sete minutos do segundo tempo. Ele também marcou um gol e deu duas assistências.
JOIA RARACom apenas 19 anos, o atacante Lassina Traore foi eleito o craque da partida ao marcar cinco gols. Ele está no time juvenil do Ajax desde 2017, quando chegou do Rahimo FC, de Burkina Faso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Paulo Vellozo Lucas
Luiz Paulo decide disputar vaga de deputado estadual e declara apoio a Ferraço
Imagem de destaque
Cortisol alto ou baixo? Entenda a relação do hormônio com o estresse
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: como celebrar a tradição com uma alimentação mais equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados