Vitória do Água Santa coloca São Paulo na zona de rebaixamento do Paulista

O São Paulo não entrou em campo neste sábado, mas teve uma 'derrota' no Campeonato Paulista. Isso porque o Água Santa derrotou o Novorizontino por 1 a 0 e jogou o Tricolor para a zona de rebaixamento, na penúltima colocação com um ponto, mesma pontuação que o Novorizontino. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2022!
O clube de Diadema não tinha conquistado nenhum ponto, ocupando a lanterna do estadual. No entanto, o triunfo fez o Água Santa passar o próprio Novorizontino e o São Paulo. Vale ressaltar que o Tricolor tem um jogo a menos, já que o confronto diante do Palmeiras, que seria neste final de semana, foi adiado.
O São Paulo volta a jogar na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Santo André, no Morumbi, pela quinta rodada do Paulistão.