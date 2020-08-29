Vitória derrota o Paraná e entra no G-4 da Série B

Crédito: Reprodução Premiere

Pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Barradão, o Vitória derrotou o Paraná por 1 a 0 e quebrou a invencibilidade do adversário na competição. Com o resultado, o Leão vai a 10 pontos e entra no G-4. O Paraná fica em 2º lugar, com 11 pontos.Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Confiança, no estádio Batistão. Já o Paraná recebe a Ponte Preta, no Durival Britto. Ambos os jogos serão realizados no dia 1º de setembro.

A partida

No primeiro tempo, as duas equipes encontraram dificuldade em furar as defesas. Sendo assim, os arremates de fora da área tornaram-se a principal arma de Vitória e Paraná para abrirem o marcador.

O Leão teve três finalizações de longa distância, sendo a mais perigosa o arremate de Léo Ceará no começo da etapa inicial. O atacante chutou da entrada da área, mas Alisson estava bem colocado e conseguiu espalmar.

Dos chutes do Tricolor, o que levou mais perigo foi na cobrança de falta de Fabricio. O zagueiro pegou muito forte na bola, ela passou perto do gol e assustou o goleiro Ronaldo, do Vitória.

O segundo tempo começou com o Paraná pressionando e levando perigo à meta do goleiro Ronaldo. Aos 7 minutos, Renan Bressan recebeu passe e bateu colocado, mas o goleirão do Leão estava bem posicionado e fez ótima defesa.

O lance acordou o time do Vitória. O Rubro-negro baiano foi para cima dos paranistas. Walace Reis e Eron tiveram ótimas chances para marcar, mas ambas as finalizações passaram rentes ao travessão e apenas assustaram o goleiro do Tricolor.

Mas aos 27 minutos, Fabricio meteu a mão na bola. O árbitro viu e marcou a penalidade. Léo Ceará foi encarregado da cobrança. Ele bateu firme, no alto, sem chance para o goleiro Alisson: 1 a 0 Vitória.

Em busca de defender a sua invencibilidade, o Tricolor foi com tudo para cima do Leão. O Paraná criou várias situações para marcar o gol, mas brilhou a estrela do goleiro Ronaldo, do Vitória. Em duas finalizações de Renan Bressan e uma de Jean, ele efetuou três grandes e decisivas defesas.