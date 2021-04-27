Vitória deixa de lado a Copa do Nordeste e foca no estadual

Crédito: Pietro Capri/Vitória

A Copa do Nordeste é passado dentro do Vitória. Eliminado pelo Ceará, o Leão foca no estadual e luta pela sobrevivência, já que o time é o penúltimo colocado.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Rodrigo Chagas foi direto ao classificar o duelo contra o Vitória da Conquista de ‘vida ou morte’.

‘É um jogo de vida ou morte para a gente. Não só esse do Conquista, mas os outros dois também. A gente está buscando a classificação, agora jogando apenas uma competição, acho que vai dar para a gente poder estruturar bem a equipe. A gente sabe que é um jogo que é final de Copa do Mundo, de suma importância’, declarou.