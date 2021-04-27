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futebol

Vitória deixa de lado a Copa do Nordeste e foca no estadual

Técnico Rodrigo Chagas sabe que o time precisa somar pontos no Campeonato Baiano...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 17:24
Crédito: Pietro Capri/Vitória
A Copa do Nordeste é passado dentro do Vitória. Eliminado pelo Ceará, o Leão foca no estadual e luta pela sobrevivência, já que o time é o penúltimo colocado.
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Na coletiva de imprensa, o técnico Rodrigo Chagas foi direto ao classificar o duelo contra o Vitória da Conquista de ‘vida ou morte’.
‘É um jogo de vida ou morte para a gente. Não só esse do Conquista, mas os outros dois também. A gente está buscando a classificação, agora jogando apenas uma competição, acho que vai dar para a gente poder estruturar bem a equipe. A gente sabe que é um jogo que é final de Copa do Mundo, de suma importância’, declarou.
Mesmo com o estadual em segundo plano e com jogos a menos em relação aos rivais, o Vitória aparece na 9ª colocação, com 7 pontos.

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