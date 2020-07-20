Vitória de Guimarães vence o Marítimo pelo Português

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Pela 33ª rodada do Campeonato Português, o Vitória de Guimarães venceu o Marítimo por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Edwards, aos 24 minutos do primeiro tempo.

SONHO VIVOCom o triunfo, o Vitória de Guimarães ainda sonha com uma vaga na Liga Europa do próximo ano. Com 49 pontos, o clube português tem quatro pontos a menos do que o quinto colocado, o Famalicão.