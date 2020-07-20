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futebol

Vitória de Guimarães vence o Marítimo pelo Português

Edwards garantiu o triunfo da equipe mandante,
que ainda busca a classificação para a Liga Europa...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 22:23

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 22:23

Crédito: Reprodução/Instagram
Pela 33ª rodada do Campeonato Português, o Vitória de Guimarães venceu o Marítimo por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Edwards, aos 24 minutos do primeiro tempo.
SONHO VIVOCom o triunfo, o Vitória de Guimarães ainda sonha com uma vaga na Liga Europa do próximo ano. Com 49 pontos, o clube português tem quatro pontos a menos do que o quinto colocado, o Famalicão.
OUTRO JOGO DO DIA​Também pela 33ª rodada, o Benelenses venceu o Gil Vicente por 1 a 0. Marco Matias garantiu a vitória dos mandantes com um gol aos 43 minutos do segundo tempo.

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