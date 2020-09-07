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futebol

Vitória de Guimarães anuncia a contratação de Ricardo Quaresma

Aos 36 anos, experiente atacante volta ao seu país natal depois de cinco anos na Turquia...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 15:15

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 15:15
Crédito: Divulgação / Site oficial do Vitória de Guimarães
O Vitória de Guimarães, de Portugal, anunciou a contratação do atacante Ricardo Quaresma, de 36 anos. O jogador chega ao clube de Braga sem custos, depois de encerrar seu contrato com o Kasimpasa, da Turquia. O atleta assinou um vínculo de duas temporadas, com opção de renovação por mais uma.Quaresma volta ao seu país natal depois de cinco anos atuando na Turquia. Além do Kasimpasa, o jogador passou também pelo Besiktas, onde jogou por quatro temporadas. No novo clube, o atacante vestirá a camisa 10.
Antes de acertar com o clube português, o ex-jogador da seleção tuga afirmou, em entrevista à "ESPN" que jogar no Brasil "era uma opção" para a carreira e que passava pela proposta que receberia.
Antes da demissão do português Jesualdo Ferreira do Santos, Quaresma foi especulado no Alvinegro Praiano.

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