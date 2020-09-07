Vitória de Guimarães anuncia a contratação de Ricardo Quaresma

O Vitória de Guimarães, de Portugal, anunciou a contratação do atacante Ricardo Quaresma, de 36 anos. O jogador chega ao clube de Braga sem custos, depois de encerrar seu contrato com o Kasimpasa, da Turquia. O atleta assinou um vínculo de duas temporadas, com opção de renovação por mais uma.Quaresma volta ao seu país natal depois de cinco anos atuando na Turquia. Além do Kasimpasa, o jogador passou também pelo Besiktas, onde jogou por quatro temporadas. No novo clube, o atacante vestirá a camisa 10.