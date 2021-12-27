Vitória contrata 14 jogadores para a temporada 2022; veja a lista

Rebaixado para a Série C, o Vitória está ativo no mercado de transferências e no último fim de semana confirmou a chegada do volante Alan Santos.
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O atleta estava na Chapecoense e topou incorporar o projeto do Leão, que busca a sua reconstrução no futebol nacional.
Antes de Alan Santos, o Vitória havia contratado outros 13 jogadores para a disputa da próxima temporada.
Confira a lista de reforços:
Alisson Cassiano - Zagueiro
Éwerton Páscoa - Zagueiro
Alemão - Lateral-direito
Vicente - Lateral
Iury - Lateral
Salomão - Lateral
Pablo - Volante
Alan Santos - Volante
Jadson - Meia
Guilherme Queiroz - Atacante
Erik - Atacante
Roberto - Atacante
Luidy - Atacante
Jefferson Renan - Atacante