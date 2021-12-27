Vitória contrata 14 jogadores para a temporada 2022; veja a lista

Rebaixado para a Série C, o Vitória está ativo no mercado de transferências e no último fim de semana confirmou a chegada do volante Alan Santos.

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O atleta estava na Chapecoense e topou incorporar o projeto do Leão, que busca a sua reconstrução no futebol nacional.

Antes de Alan Santos, o Vitória havia contratado outros 13 jogadores para a disputa da próxima temporada.

Confira a lista de reforços:

Alisson Cassiano - Zagueiro

Éwerton Páscoa - Zagueiro

Alemão - Lateral-direito

Vicente - Lateral

Iury - Lateral

Salomão - Lateral

Pablo - Volante

Alan Santos - Volante

Jadson - Meia

Guilherme Queiroz - Atacante

Erik - Atacante

Roberto - Atacante

Luidy - Atacante

Jefferson Renan - Atacante