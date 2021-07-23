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futebol

Vitória contra o Operário-PR deixa o Avaí colado no G-4

Com o triunfo em casa, o Leão chegou aos 21 pontos, dois a menos que o Goiás, o 4º colocado...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:25

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 17:25
Crédito: Frederico Tadeu/Avaí/ND
De olho no G-4 da Série B, o Avaí deu mais uma mostra de força na noite da última quinta-feira ao bater o Operário-PR dentro da Resscada.
Com o placar obtido em casa, o Leão chegou aos 21 pontos e está com dois a menos que o Goiás, primeiro time da zona de acesso.
O resultado contra o Fantasma foi muito comemorado dentro do elenco, já que o Avaí engata uma sequência de três partidas como mandante.
Agora, o time de Claudinei Oliveira terá pela frente Brasil de Pelotas e Remo, dois adversários que, caso ele vença, tem grandes chances de entrar no G-4.

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