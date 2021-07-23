Vitória contra o Operário-PR deixa o Avaí colado no G-4

Crédito: Frederico Tadeu/Avaí/ND

De olho no G-4 da Série B, o Avaí deu mais uma mostra de força na noite da última quinta-feira ao bater o Operário-PR dentro da Resscada.

Com o placar obtido em casa, o Leão chegou aos 21 pontos e está com dois a menos que o Goiás, primeiro time da zona de acesso.

O resultado contra o Fantasma foi muito comemorado dentro do elenco, já que o Avaí engata uma sequência de três partidas como mandante.