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futebol

Vitória contra o Flu segura o Fortaleza no G-4

Tricolor foi ao Maracanã e conseguiu um resultado histórico em cima do Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 09:10

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 09:10

Crédito: Fortaleza superou o Flu no Maraca (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Após dias tumultuados com a derrota para o Atlético-GO, o Fortaleza se recuperou no Campeonato Brasileiro e bateu o Fluminense por 2 a 0, fora de casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado foi muito comemorado nos bastidores do Leão, já que a torcida havia ficado chateada com a atuação da rodada passada.
Agora, a expectativa da comissão técnica é que o time possa retomar o padrão que foi sensação na primeira parte do Campeonato Brasileiro.
G-4
Com o triunfo em cima do Flu, o Fortaleza permanece no G-4 do Brasileirão, com 39 pontos na 4ª colocação.

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