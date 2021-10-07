Vitória contra o Flu segura o Fortaleza no G-4

Crédito: Fortaleza superou o Flu no Maraca (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Após dias tumultuados com a derrota para o Atlético-GO, o Fortaleza se recuperou no Campeonato Brasileiro e bateu o Fluminense por 2 a 0, fora de casa.

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O resultado foi muito comemorado nos bastidores do Leão, já que a torcida havia ficado chateada com a atuação da rodada passada.

Agora, a expectativa da comissão técnica é que o time possa retomar o padrão que foi sensação na primeira parte do Campeonato Brasileiro.

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