Vitória contra o Cruzeiro mostra que CSA embalou na Série B

Crédito: (Augusto Oliveira/CSA

O CSA embalou na Série B. Após ficar sem marcar gols nos três primeiros jogos, o Azulão mostrou evolução e começa a sonhar com voos mais altos.

A prova da melhora de Bruno Pivetti e elenco ocorreu no último domingo, quando recebeu o Cruzeiro e conseguiu sair de campo com os três pontos.

O triunfo foi o segundo do CSA no torneio nacional e levou o time para a 11ª colocação, consequentemente, ele fica mais longe do temido Z-4.

Confira os resultados da invencibilidade do Azulão: