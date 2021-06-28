AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Vitória contra o Cruzeiro mostra que CSA embalou na Série B

Nos últimos três jogos na competição, o Azulão venceu dois e empatou um no torneio nacional...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:50
Crédito: (Augusto Oliveira/CSA
O CSA embalou na Série B. Após ficar sem marcar gols nos três primeiros jogos, o Azulão mostrou evolução e começa a sonhar com voos mais altos.
A prova da melhora de Bruno Pivetti e elenco ocorreu no último domingo, quando recebeu o Cruzeiro e conseguiu sair de campo com os três pontos.
O triunfo foi o segundo do CSA no torneio nacional e levou o time para a 11ª colocação, consequentemente, ele fica mais longe do temido Z-4.
Confira os resultados da invencibilidade do Azulão:
CSA 1 x 1 GuaraniCSA 1 x 0 LondrinaCSA 2 x 1 Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Messi e Lamine Yamal: da famosa foto do banho ao abraço na final da Copa do Mundo 2026
Imagem de destaque
Ferran Torres: o herói do bicampeonato espanhol na Copa do Mundo
Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados