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Vitória contra o Corinthians aumenta a marca positiva do Fortaleza em casa

Nos seis jogos como mandante, o Tricolor venceu cinco e empatou apenas um no Brasileirão...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 16:49
Crédito: Divulgação/Fortaleza
Na noite do último domingo, o Fortaleza recebeu o Corinthians na Arena Castelão e, graças ao belo gol marcado por Robson, bateu o Alvinegro por 1 a 0.
O resultado colocou o time de Pablo Vojvoda dentro do G-4 do Brasileirão e deu um recado aos adversários que a equipe veio para brigar nesta edição do torneio nacional.
Mandante
Outro ponto interessante do resultado positivo é que o Fortaleza manteve a sua invencibilidade dentro da Arena Castelão.
Nos seis jogos como mandante do Brasileirão, o Tricolor obteve cinco vitórias e apenas um empate.
Entre os triunfos dentro de casa duas foram de goleadas diante do Inter (5 x 1) e América-MG (4 x 0).

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