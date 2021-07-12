Vitória contra o Corinthians aumenta a marca positiva do Fortaleza em casa

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Na noite do último domingo, o Fortaleza recebeu o Corinthians na Arena Castelão e, graças ao belo gol marcado por Robson, bateu o Alvinegro por 1 a 0.

O resultado colocou o time de Pablo Vojvoda dentro do G-4 do Brasileirão e deu um recado aos adversários que a equipe veio para brigar nesta edição do torneio nacional.

Mandante

Outro ponto interessante do resultado positivo é que o Fortaleza manteve a sua invencibilidade dentro da Arena Castelão.

Nos seis jogos como mandante do Brasileirão, o Tricolor obteve cinco vitórias e apenas um empate.