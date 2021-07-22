Vitória contra o Brasil de Pelotas garante o Náutico na liderança da Série B

O Náutico foi dormir aliviado na noite da última quarta-feira. Nos Aflitos, o Timbu levou um susto do Brasil de Pelotas, mas conseguiu virar o placar e vencer por 2 a 1.
O resultado tranquilizou elenco e comissão técnica, que estavam pressionados para conseguir três pontos e segurar a liderança da Série B.
Com o placar em cima do Xavante, o Náutico alcançou os 29 pontos e abriu quatro do vice-líder Coritiba, o que assegura a equipe mais uma rodada no topo da classificação.
Agora, o Náutico descansa e foca as atenções para o sábado, quando recebe o Brusque, em casa.